Саратов, 7 июня, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Огромный общественный резонанс вызвал скандальный приказ главы Минздрава Саратовской области Владимира Шульдякова от 30 мая 2017 года «О предоставлении информации», согласно которому врачи обязаны сообщать правоохранительным органам о сексуальных контактах несовершеннолетних, который был разработан по инициативе СУ СКР региона и прошел согласование в областной прокуратуре. Как сообщил ИА REGNUM советник в пресс-службе областного Минздрава Александр Колоколов, приказ министра отменен 7 июня.

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«Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Шульдяков принял решение отменить приказ о предоставлении информации в связи с широким общественным резонансом в регионе, а также в связи с жесткой дискуссией между его сторонниками и теми, кто воспринял его в штыки, — отметил Александр Колоколов. — Документ будет направлен на детальную проработку, будут проведены дополнительные консультации не только с саратовским врачами и специалистами, но и с федеральными экспертами и юристами. Будут учтены пожелания Минздрава РФ. Как и прежде, во главу угла будут поставлен правовой статус документа, чтобы он соответствовал нормам и духу закона».

В пресс-службе СУ СКР ситуацию комментировать отказались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня региональный Минздрав был вынужден распространить официальный комментарий, в котором упор сделан на то, что «данный нормативный документ принят в целях своевременного информирования о фактах посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних правоохранительных органов, которые в пределах своей компетенции могут решить вопрос о возбуждении уголовного дела в соответствии со статьей 134 УК РФ».

«Приказом министерства здравоохранения Саратовской области от 30.05.2017 года № 82-п «О предоставлении информации» проведено нормативное регулирование вопросов предоставления информации органам внутренних дел об установленных случаях беременности несовершеннолетних и ее прерывания, — сообщил Минздрав региона. — Статьей 134 УК РФ установлена уголовная ответственность лиц, допустивших действия сексуального характера в отношении лиц, заведомо не достигших шестнадцатилетнего возраста, с целью уголовно-правовой охраны детей и подростков, обеспечения своевременного реагирования на факты совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также в соответствии с обращением в министерство здравоохранения области следственных органов. Говоря о врачебной тайне, следует иметь в виду, что Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» установлены случаи, когда предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается», — говорится в комментарии ведомства.

«К таким случаям отнесен случай информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий. До принятия приказа министерством здравоохранения была проведена предварительная работа. Приказ разрабатывался по инициативе Следственного управления СК по Саратовской области. Проект приказа проходил соответствующее согласование в прокуратуре области, получено положительное заключение», — указано в официальном документе.

К обсуждению приказа присоединилась общественность, саратовскую инициативу сочли неприемлемой и нарушающей конституционные права граждан РФ. Скандал докатился до федерального центра. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в Минздрав РФ и прокуратуру Саратовской области проверить законность приказа. В аппарате детского омбудсмена обратили внимание на выдержку из приказа, в которой врачей обязывают сообщать о случаях «нарушений целостности девственной плевы у девочек и/или заболеваний, передающихся половым путем». Кроме того, было обращено внимание на то, что из-за страха об информировании, несовершеннолетние подростки перестанут обращаться за медицинской помощью.