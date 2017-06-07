Киев, 7 июня, 2017, 14:03 — ИА Регнум. В частности, заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин рассказал о внесении изменений в государственный бюджет на 2017 год для восстановления вещания в Донбассе. На данный момент правительство согласовывает проект закона и выделение более 1 млн долл на его реализацию.

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«Законопроект предусматривает предоставление субвенции в размере 23,6 млн (899 тыс долл) на строительство новой антенно-мачтовых сооружений в Покровске и выделение 5,8 млн грн (221 тыс долл) на закупку и установку цифровых передатчиков в Донецкой области», — сказал Золотухин.

Кроме того, назначенный Киевом председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский заявил о согласовании строительства новой вышки в Покровске высотой 200 метров вместо существующей, высота которой составляет 69 метров. Он также анонсировал закупку и установку новых цифровых передатчиков стандарта DVB-T2 вдоль линии разграничения в Донбассе.

В свою очередь председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко заверил, что строительство новой, более высокой, вышки в Покровске позволит оптимизировать вещание украинских каналов, которое уже началось.

«Радиус распространения сигнала 8-ми аналоговых, 32-х цифровых телеканалов, 5-ти, а затем и 7-ми, FM-радиостанций увеличится с 20−22 км до 30−35 км. Соответственно, аудитория, которая сможет получать сигнал украинского телевидения, увеличится ориентировочно до 852 тыс. зрителей, а аудитория украинского радио — до 580 тыс. слушателей, — сказал Артеменко. — Важно подчеркнуть, что все эти телеканалы и радиостанции будут доступны, в том числе, в Авдеевке».

В то же время член Национального совета Сергей Костинский заявил, что организация цифрового телевидения вдоль линии разграничения в синхронном режиме позволит охватить сигналом украинского телевидения не только «белые пятна» на подконтрольных ВСУ территориях, но также часть Донецка, Макеевку, Горловку, Стаханов и другие населенные пункты ДНР и ЛНР. Ранее, 3 июня Украинское радио начало вещать на территории ДНР, ЛНР и приграничные территории Российской Федерации, которые граничат с Донбассом. Вещание осуществляется с передатчика NAUTEL XL-60, который был предоставлен Министерству информационной политики компанией BBG в качестве технической помощи. На данный момент оператором коммуникаций выступает Концерн РРТ. По словам и.о. генерального директора концерна РРТ Александра Богданова, в данный момент передатчик работает с мощностью 12 кВт. В течение ближайшего времени мощность вещания будет увеличена до 25 кВт.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины утвердил конкурсные условия и объявил конкурс на вещание с использованием радиочастотного ресурса в стандарте DVB-T2 в Чонгаре (Херсонская область), который рассчитан на вещание в Крым. Планируется круглосуточное вещание пяти программ, которое будет организовано на 50-м телевизионном канале с мощностью 1 кВт. Территория распространения программ — Чонгар, а также крымские Джанкой и Красноперекопск, Джанкойский и Красноперекопский районы.