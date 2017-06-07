Ростов-на-Дону, 7 июня, 2017, 13:53 — ИА Регнум. На российской-украинской границе задержана живая контрабанда. Причем некоторые виды товаров ввезти в Россию с территории Незалежной пытаются уже не в первый раз, передает ИА REGNUM 7 июня.

Zoopark-rostov.ru Амурский тигр

Так, в Миллеровском районе задержан гражданин Украины. Как проинформировали в пресс-службе ПУ ФСБ России по Ростовской области, он вместе с сообщником на отечественном автомобиле «Нива» перевез в обход пункта пропуска 2,5 тыс. утят. Нарушитель границы привлечен к административной ответственности. Живой товар изъят.

Напомним, такие случаи для Ростовской области — не редкость. Так, год назад на Дон не пропустили «контрабандных» утят с Украины. Два гражданина сопредельного государства, минуя пункт пропуска «Чертково», пытались доставить на территорию РФ почти 2,5 тыс. птенцов. Известно, что нарушителей всё-таки привлекли к ответственности, правда, административной.

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Ещё одну «живую» контрабанду в июне 2017 года пресекли на контрольно-пропускном пункте «Донецк». С Украины дальнобойщик пытался перевезти полосатый груз. Пять тигров должны были поселиться в одном из частных предприятий региона. Сопроводительные документы на хищников были изготовлены с нарушениями. Об этом информируют Россельхознадзор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года на границе с Украиной была задержана «живая» контрабанда — обезьяны и кенгуру-альбинос. Трое злоумышленников пытались их перевезти без сопроводительных документов. Животные были помещены на карантин, а затем их приютил ростовский зоопарк. Но погодные катаклизмы привели к трагедии — грозу не пережил кенгуру-альбинос. У питомца зоопарка по кличке Виталик случился геморрагический инсульт.

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