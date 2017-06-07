Movieweb.com Oats Studios Volume 1

Вашингтон, 7 июня, 2017, 13:52 — ИА Регнум. Режиссер «Район № 9» и «Элизиум — рай не на Земле» поставил три 20-минутных короткометражных фильма, которые зрители в скором времени смогут посмотреть бесплатно, все они будут выложены на Youtube.

Также в сети Steam будет доступен платный вариант, куда войдет дополнительный контент — концепт-арт, 3D-модели, контент для виртуальной реальности и многое другое.

Издание Collider считает, что Нил Бломкамп хочет таким образом понять, насколько зрителям будет интересно появление Volume 2. Возможно, на основе одной из короткометражных лент будет снят полноценный фильм.

Режиссер «Робота по имени Чаппи» сначал планировал работать над созданием продолжения «Чужих», где должны были сняться Сигурни Уивер и Майкл Бин, но проект пришлось закрыть, поскольку Ридли Скотт решил снимать «Чужой: Завет». Кстати, в одном из отрывков трейлера к Volume 1 можно увидеть Сигурни Уивер.

Collider пишет, что Нил Блокамп сейчас официально не участвует в создании каких-либо фильмов, судя по всему, режиссер решил полностью сосредоточиться на создании короткометражного контента с собственными идеями.

Напомним, Нил Бломкамп — южноафриканский и канадский кинорежиссёр, работающий в жанре боевой научной фантастики, он также является 3D-аниматором. Его фильм «Район №9» был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий». Одним из несостоявшихся проектов Бломкампа стал фильм «Halo» по одноименной игровой вселенной.