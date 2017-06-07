Донецк, 7 июня, 2017, 15:14 — ИА Регнум.

«Украинская сторона начинает апеллировать к нормам международного гуманитарного права, забывая о так называемой «антитеррористической операции», которую развязала против мирного населения Донбасса. Напомню, что международное гуманитарное право — это нормы, регулирующие защиту жертв войны, а также ограничивающих методы и средства ведения войны», — сделала заявление на заседании комиссии по фиксации военных преступлений Киева в Донбассе 6 июня уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова в ответ на неоднократное высказывание украинской стороной о «нарушении РФ международного гуманитарного права».

AJEL Правосудие

«Если украинская сторона решила обратиться к международному праву, то я напомню, что в соответствии с его нормами мирное население или мирные объекты не должны быть целями наступления, запрещается нападать на объекты, имеющие важную роль для жизнеобеспечения мирного населения. Напомню о гуманном обращении к военнопленным. Международное гуманитарное право определяет минимальные стандарты содержания под стражей, относящиеся к таким аспектам, как жилье, питание, одежда, гигиена и медицинская помощь. А сколько наших ребят, содержащихся в украинских тюрьмах, не имеют доступа к квалифицированной медицинской помощи? Сколько мирного населения получили травмы и увечья в результате конфликта? Каким пыткам подвергаются жители прифронтовых населенных пунктов в процессе так называемых «зачисток» со стороны украинских силовиков. Если украинская сторона ссылается на международное гуманитарное право, то я хочу сделать акцент на основной его норме — военные преступления не имеют срока давности. И за все преступления против мирного населения Донбасса виновные будут нести ответственность, — заявила Дарья Морозова.

В то же время стало известно, что Общественная комиссия по фиксации военных преступлений Киева в Донбассе передала в Международный уголовный суд (МУС) свыше 200 материалов по пострадавшим жителям ДНР в результате украинской военной агрессии, и скоро их начнут рассматривать.

Об этом сообщила адвокат, участник комиссии Елена Шишкина.

«В конце мая Общественной комиссией прокурору МУС был передан очередной пакет документов, в котором представлены материалы военных преступлений украинской власти в Донбассе, в ходе которых пострадали девять детей и 16 взрослых, — сказала она. — Всего комиссия передала в МУС материалы, содержащие сведения по более чем 200 жителям Донецкой народной республики».

Напомним, что общественная комиссия по фиксации военных преступлений украинской власти в Донбассе официально начала работу в середине 2015 года. В нее входят специалисты в различных сферах, и, конечно же, права и криминалистики.

Кроме того, в ДНР по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти параллельно также работает спецкомиссия, созданная согласно распоряжению главы республики Александра Захарченко.