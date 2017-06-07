Севастополь, 7 июня, 2017, 13:47 — ИА Регнум. «Мы настаиваем на корректировке приказа с учетом интересов города. Ведем совместную работу с администрацией Севастополя с тем, чтобы Генплан был откорректирован, приказы по достопримечательному месту и историческому поселению были исправлены и отражали нужды города», — сказал он.

Водник Вид на Центральный городской холм, Севастополь

Он уточнил, что ограничения по высотности зданий, ранее прописанные приказами, сохранятся для охранных зон культурно-исторических объектов.

«Там, где буферные зоны объектов ЮНЕСКО, ограничения сохранятся. Там, где нет угрозы внешнего вида памятников, строить можно. Там, где находятся жизненно важные для города объекты, требуется согласование, чтобы строились, например, больницы», — уточнил Аристархов.

Теперь, сказал замминистра, власти Севастополя должны провести экспертизы и предоставить в министерство их результаты.

«Если в экспертизе будет сказано, что в данном месте возведение высотного здания не повлияет на виды города и памятники, значит, можно согласовать, — добавил Аристархов. — Обоснуем изменения в этот приказ и исправим».

Напомним, в июне 2016 года Минкультуры России издало приказ о включении достопримечательного места «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита» в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

В январе 2016 года ведомство включило Севастополь в перечень исторических поселений федерального значения. Документом утверждаются границы территории и требования к градостроительным регламентам в границах исторического поселения.

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Предметами охраны исторического поселения Севастополя является планировочная структура. Охране подлежат конфигурация береговой линии морского побережья, силуэт застройки центральной части города, Корабельной стороны и Северной стороны. В перечень вошли городская территория площадью почти 26 квадратных километров, акватория Севастопольской бухты и 369 исторически ценных градоформирующих объектов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Генпланом Севастополя предполагается масштабная жилая застройка города. Планируется построить 3,8 млн квадратных метров жилья.

До сих пор застройщикам не разрешалось строить высотные здания в Севастополе, действовали ограничения по этажности — не более 3−4 этажей (так называемая малоэтажная застройка). Таким образом, возможно, что после изменений требований Минкульта, заявленная Генпланом малоэтажная застройка, будет изменена в пользу девелоперов.

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