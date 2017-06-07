Москва, 7 июня, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Группа ВТБ с 7 июня снижает ставки по ипотеке на покупку готового жилья или квартиры в новостройке до 10% годовых. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщили в пресс-службе группы.

Mil.ru Ипотека

«ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ снижают ставки по ипотеке, — говорится в сообщении. — Кредит на покупку готового жилья или квартиры в новостройке теперь можно оформить по ставке 10% годовых с учетом программы «Больше метров-меньше ставка».

Таким образом, общее снижение ипотечных ставок группы ВТБ составило 0,75 процентных пункта для готового жилья и 0,4 процентных пункта для новостроек.

7 июня газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России сообщила, что средневзвешенная ставка ипотечных жилищных кредитов в апреле 2017 года достигла пятилетних минимумов, опустившись до 11,45%.

Читайте также: В России ставка по ипотеке достигла минимального уровня за пять лет