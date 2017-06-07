Москва, 7 июня, 2017, 13:45 — ИА Регнум. США готовят новые инсценировки наподобие химической атаки в Сирии с целью дискредитации внешней политики России. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин 7 июня в Совете Федерации во время парламентских слушаний на тему «Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правдивая ложь

«Хорошо известна постановочная химическая атака в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля этого года, ответственность за которую Вашингтон и его сателлиты упорно пытаются возложить на Дамаск. Проводится мысль о якобы причастности или, как минимум, осведомленности о ней воздушно-космических сил России», — заявил Нарышкин.

«Мы знаем о попытках подготовить новые инсценировки такого рода с целью возложить ответственность на них на Дамаск и Москву», — указал он.

Напомним, что в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб 4 апреля, погибли не менее 89 человек, пострадали больше 557. Вашингтон сразу возложил ответственность за инцидент на сирийскую армию, после чего 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по авиабазе Эш-Шайрат. При этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил мнение, что ответственность за удар лежит на России, поскольку именно Москва взяла на себя ответственность за процесс уничтожения запасов химоружия в Сирии.