Москва, 7 июня, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 8 июня. Это следует из данных регулятора.

oldtext.whotrades.com Доллар снижается

Так, стоимость доллара снизилась на 8,69 копейки и составила 6,5878 рубля. Евро подешевел на 6,38 копейки, его стоимость составляет 63,7179 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) с учетом официального курса снизилась по сравнению с предыдущим значением на 7,7 копейки и составляет 59,7963 рубля.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня Банк России повысил официальный курс доллара и понизил курс евро к рублю расчетами на 7 июня. Стоимость доллара США возросла на 9,95 копейки — до 56,6747 рубля. Евро подешевел на 2,93 копейки и стал стоить 63,7817 рублей.

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