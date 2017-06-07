Москва, 7 июня, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Граждане РФ, получающие деньги или иное имущество от иностранных государств, могут быть приравнены к иностранным агентам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, такое предложение содержится в проекте рекомендаций парламентских слушаний Совфеда по теме: «Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика».

RadioKirk Иностранный агент

Минюсту, Росфинмониторингу, ФСБ и Генпрокуратуре РФ предлагается «изучить вопрос о возможности внесения изменений в законодательство РФ в части дополнения перечня иностранных источников, получение финансирования из которых является условием признания некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, гражданами Российской Федерации, получающими денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Генеральный прокурор РФЮрий Чайкапредложил наделить Министерство юстиции правом проведения внеплановых проверок некоммерческих организаций (НКО). Он также предложил предусмотреть для иностранных международных организаций и российских НКО требование о предоставлении Министерству юстиции копии программ и соглашений до начала их реализации, и обязать российские НКО предоставлять в контролирующие органы отчёт об их исполнении.