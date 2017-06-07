Москва, 7 июня, 2017, 13:33 — ИА Регнум. Вашингтон разрабатывает новый пакет санкций против России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, об этом заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в Совете Федерации во время парламентских слушаний на тему «Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«В числе приоритетов американских государственных структур — по сути, экономическая война против России. По полученным данным, Вашингтон намерен усилить санкционное давление на нашу страну и ищет для этого новый повод», — сказал Нарышкин.

По его словам, Вашингтон намерен расширить ограничения в отношении российских добывающих секторов экономики и смежных с ними отраслей.

В рамках этого направления США прорабатывают идеи сокращения сроков кредитования российских банков с госучастием и энергетических компаний на внешних рынках. Кроме того, Вашингтон пытается убедить своих европейских партнеров «в целесообразности снижения объемов закупки российской нефти», указал Нарышкин.