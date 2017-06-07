Багдад, 7 июня, 2017, 13:30 — ИА Регнум.

Продолжающаяся в Ираке операция по освобождению города поспособствует разгрому террористов в Сирии.

Цитата Бои в Ракке. Сирия

Сражение за сирийский город Ракку, считающийся фактической столицей «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «лишь ускорится» на фоне потере контроля боевиков за иракским Мосулом, сообщает Reuters.

С таким заявлением выступил Бретт МакГерк, представитель США в коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на пресс-конференции в иракской столице.

Он отметил, что США и их союзники в Сирии — курдские подразделения и войска «Демократических сил Сирии» (ДСС), готовы к затяжному противостоянию по освобождению города, расположенного на севере страны.

Напомним, ДСС начали наступление на сирийскую Ракку 6 июня, захватив на данный момент один из районов на востоке города. Ранее о том, что освобождение сирийского города потребует меньших усилий, чем в иракском Мосуле, заявил один из представителей ДСС. По его мнению, освобождению города будут способствовать географические особенности местности.

Необходимо отметить, что операцию по освобождению второго по величине города Ирака Мосула, находящихся в руках боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2014 года, началась в октябре 2016 года. До сих пор город полностью не освобожден от радикалов.