Москва, 7 июня, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Целевой макропрогноз развития страны до 2035 года, опубликованный в СМИ от лица Минэкономразвития, не имеет никакого отношения к самому ведомству. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе выступления перед депутатами на пленарном заседания 7 июня.

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«Могу четко ответить, что ни я, ни кто-либо из официальных представителей министерства ни разу не высказывался на эту тему и не делал таких опрометчивых заявлений. В наших расчетах цифры другие. Это было опубликовано в прессе со ссылкой на Минэкономразвития, но к нашему ведомству это не имеет никакого отношения», — объяснил Орешкин.

Министр также отметил, что при разработке любых мер, ведомство в первую очередь исходить из улучшения качества и уровня жизни населения. Поэтому в своих действиях министерство будет руководствоваться государственной программой развития пенсионной системы РФ. Согласно ей, средний размер пенсий в РФ к 2030 году должен составлять не менее 2,5−3 прожиточных минимумов пенсионера.

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Основные параметры целевого макропрогноза Минэкономразвтия до 2035 года опубликовала ранее газета «Ведомости». По данным издания, ведомство рассчитывает на нулевой рост размера пенсий в течение ближайших 20 лет. Кроме того, отмечалось в статье, Минэкономразвития намерено улучшить показатели экономического роста РФ за счет увеличения пенсионного возраста: для женщин — до 63 лет, для мужчин — до 65.