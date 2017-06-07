Волгоград, 7 июня, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Тренировать футбольный клуб «Ротор-Волгоград» будет Валерий Есипов. Новый главный тренер уже представлен футболистам и сегодня, 7 июня, приступил к своим обязанностям, сообщается на официальном сайте команды.

Twitter.com/RotorFc Валерий Есипов

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Для клуба Есипов — не новичок. За волгоградский «Ротор» он играл с 1992 по 2004 годы. Ранее «Ротор-Волгоград» возглавлял Лев Иванов.

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Напомним, по итогам прошедшего сезона «Ротор-Волгоград» стал первым в зоне «Юг» первенства России по футболу среди команд Профессиональной футбольной лиги, победив в 29-м матче туры зоны «Юг», и вышел в Футбольную национальную лигу.

Еще одна волевая победа принесла клубу первое место в Первенстве ПФЛ. 4 июня в Пятигорске состоялся матч 30-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Юг», в котором местный «Машук-КМВ» принимал «Ротор-Волгоград». Несмотря на то, что этот поединок для волгоградцев не имел турнирного значения, команда отправилась в Пятигорск с твердым намерением поставить красивую точку в уходящем сезоне. И это им удалось. Финальный счёт на табло — 2:1 в пользу волгоградцев.

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Между тем, не обошлось и без ложки дёгтя. По итогам игры с командой «Машук-КМВ» контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал ФК «Ротор-Волгоград"на 11 тысяч рублей. Так, 6 тыс. рублей клуб заплатит за использование и бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча, ещё 5 тыс. рублей — за присутствие на пресс-конференции от команды «Ротор-Волгоград» старшего тренера Фролова, который не имел соответствующего разрешения на участие.

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