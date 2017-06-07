Богота, 7 июня, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Механизм мониторинга и контроля двустороннего соглашения о прекращении огня и сдаче оружия, состоящий из членов Организации Объединенных Наций (ООН), повстанческой группировки FARC-EP и колумбийского правительства, 6 июня объявил в своем последнем докладе, что осуждает нарушения, совершенные сторонами в период с февраля по начало июня, сообщает канал HispanTV.

Silvia Andrea Moreno Армия национального освобождения (Колумбия)

Так, по данным доклада, четыре случая нарушения режима прекращения огня составили незначительные несоответствия соглашению, три случая являются «небольшими нарушениями» и три других случая квалифицированы как «серьезные нарушения».

«Одно из серьезных нарушений произошло в мае, когда член FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии) пытался изнасиловать двух несовершеннолетних в одном из 26 лагерей, в которых проходят процесс демобилизации и разоружения около 7 тыс. бывших повстанцев», — говорится в докладе.

Два других «серьезных» нарушения были совершены правительственными силами. Первый случай произошел 31 мая, когда «армейский патруль вторгся» в район сосредоточения FARC-EP в центре страны, так что партизаны «обстреляли его, в результате чего один военнослужащий получил ранения».

Второй случай нарушения произошел 3 июня, когда «вертолет пролетал» на малой высоте в районе концентрации партизан, где в тот момент находился лидер FARC Родриго Лондоньо, больше известный под псевдонимом Тимошенко. Он также осудил это вторжение.

Незначительные нарушения и несоответствия соглашению касаются в основном выхода партизан из специальных областей демобилизации и разоружения без специального разрешения или препятствие любым из сторон механизма выполнению своих обязанностей по контролю и наблюдению.

Напомним, правительство Колумбии и FARC-EP в ноябре 2016 года подписали мирное соглашение в Гаване, в рамках которого трехсторонний механизм под эгидой ООН издал несколько отчетов, документирующих нарушения соглашения, периодически совершаемые обеими сторонами.

С начала марта начался процесс сдачи оружия FARC-EP представителям миссии ООН, сроки которого были продлены до конца июня 2017 года. Тем не менее, партизаны подвергают критике правительство Колумбии за задержки в обеспечении 26 районов сосредоточения и безосновательные задержания членов FARC, покидающих данные специальные районы с разрешения властей.