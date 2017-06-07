В Колумбии наблюдатели фиксируют нарушения режима прекращения огня
Богота, 7 июня, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Механизм мониторинга и контроля двустороннего соглашения о прекращении огня и сдаче оружия, состоящий из членов Организации Объединенных Наций (ООН), повстанческой группировки FARC-EP и колумбийского правительства, 6 июня объявил в своем последнем докладе, что осуждает нарушения, совершенные сторонами в период с февраля по начало июня, сообщает канал HispanTV.
Так, по данным доклада, четыре случая нарушения режима прекращения огня составили незначительные несоответствия соглашению, три случая являются «небольшими нарушениями» и три других случая квалифицированы как «серьезные нарушения».
«Одно из серьезных нарушений произошло в мае, когда член FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии) пытался изнасиловать двух несовершеннолетних в одном из 26 лагерей, в которых проходят процесс демобилизации и разоружения около 7 тыс. бывших повстанцев», — говорится в докладе.
Два других «серьезных» нарушения были совершены правительственными силами. Первый случай произошел 31 мая, когда «армейский патруль вторгся» в район сосредоточения FARC-EP в центре страны, так что партизаны «обстреляли его, в результате чего один военнослужащий получил ранения».
Второй случай нарушения произошел 3 июня, когда «вертолет пролетал» на малой высоте в районе концентрации партизан, где в тот момент находился лидер FARC Родриго Лондоньо, больше известный под псевдонимом Тимошенко. Он также осудил это вторжение.
Незначительные нарушения и несоответствия соглашению касаются в основном выхода партизан из специальных областей демобилизации и разоружения без специального разрешения или препятствие любым из сторон механизма выполнению своих обязанностей по контролю и наблюдению.
Напомним, правительство Колумбии и FARC-EP в ноябре 2016 года подписали мирное соглашение в Гаване, в рамках которого трехсторонний механизм под эгидой ООН издал несколько отчетов, документирующих нарушения соглашения, периодически совершаемые обеими сторонами.
С начала марта начался процесс сдачи оружия FARC-EP представителям миссии ООН, сроки которого были продлены до конца июня 2017 года. Тем не менее, партизаны подвергают критике правительство Колумбии за задержки в обеспечении 26 районов сосредоточения и безосновательные задержания членов FARC, покидающих данные специальные районы с разрешения властей.