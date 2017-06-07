Луганск, 7 июня, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) начали начало эвакуации детей из районов города Кировска, который обстреливают киевские силовики, сообщает Луганский информационный центр.

Vognebrodanet.su Эвакуация в Донецк

Эвакуацию проводят силы МЧС ЛНР и народной милиции. Детей вывезут из населенных пунктов Голубовское, Березовское и Донецкий, которые расположены непосредственно рядом с зоной активных боевых действий.

Замглавы администрации ЛНР Олег Черноусов поручил поручил исполнительным органам власти оказать помощь жителям Кировска. Они должны будут сделать все возможное, чтобы помочь людям, попавшим в тяжелую ситуацию.

Напомним, утром 7 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел города Кировска и поселка городского типа Донецкий с применением 122 мм гаубиц Д-30. В городе значительные разрушения.

За прошедшие сутки украинские силовики 11 раз обстреляли позиции ЛНР в населенных пунктах: Донецкий, Калиново, Фрунзе, Красный Яр, Пришиб, Желобок и Санжаровка. Также предпринята попытка наступления в районе села Желобок, там ВСУ сдерживают силы народной милиции ЛНР.

ВСУ вели огонь из 122-мм артустановок, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, подствольных гранатометов, стрелкового оружия.