Анкара, 7 июня, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Глава МИД Ирана Джавад Зариф посетит Турцию 7 июня по собственной просьбе, сообщили источники во внешнеполитическом ведомстве Турции, сообщает Reuters.

Иван Юдинцев REGNUM Иран МИД

По данным источников, Зариф обсудит с официальными лицами Турции вопросу двусторонней и региональной политики.

Визит дипломата Исламской республики проходит на фоне обострения ситуации в Персидском заливе, вызванного тем, что Саудовская Аравия, Египет и ряд других стран разорвали дипломатические отношения с Катаром. Одной из причин подобного шага стали предполагаемые связи Дохи с Тегераном.

Напомним, ряд страны, в частности, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен и другие разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его руководство в поддержке террористических организаций, а также в дестабилизации всего ближневосточного региона.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что не считает правильным поддерживать санкции против Катара, подчеркнув, сейчас настало время, когда особенно необходимы солидарность и сотрудничество.

Более того, глава Турции заявил, что ситуация, складывающаяся вокруг Катара, никому в регионе не пойдёт на пользу.