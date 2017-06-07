Москва, 7 июня, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Проектом федерального конституционного закона предлагается утвердить новый Государственный гимн Российской Федерации «Боже, Царя храни!».

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Действующий Государственный гимн России «Россия — священная наша держава» представляет собой оригинальную музыку и переработанный текст советского государственного гимна, который так и не стал символом, объединяющим большинство граждан России, считают авторы.

«Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей», — считают в Госдуме.

Утверждение нового государственного гимна позволит достичь исторической преемственности, чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю России, включающую в себя и монархический, и советский периоды, полагают авторы инициативы.

Появление Государственного гимна «Боже, Царя храни!» историки связывают с победой в Отечественной войне 1812 года и прославлением императора Александра I, указали депутаты. Этот гимн был утвержден Указом императора Николая I от 1834 года и применялся вплоть до падения монархии в феврале 1917 года.