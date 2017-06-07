Москва, 7 июня, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Госдума до августа может принять поправки в законодательство о введении клятвы при вступлении в гражданство РФ. В нижней палате парламента работает рабочая группа по выработке формулировок, сообщил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Сергей Герасимов. Клятва сибирских партизанов. 1933

«Мы будем готовить клятву или присягу лаконичную, но понятную и четкую», — сообщил депутат, говоря о критериях клятвы.

Вероятнее всего, текст клятвы будет включен ко второму чтению в готовящийся ко второму чтению законопроект о лишении ранее приобретенного российского гражданства осужденных за экстремистские и террористические преступления.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ. «У нас когда люди приходят в армию, произносят присягу. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт», — отметил глава государства.