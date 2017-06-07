Москва, 7 июня, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что в Москве считают удар коалиции во главе с США по проправительственным силам в Сирии нарушением международного права.

ВВС США. Бомбардировка

По его словам, мотивировки авиаударов в Ат-Танфе 18 мая и 6 июня, «мягко говоря, сомнительны».

«Вопрос в политической стороне этого дела», — сказал Рябков.

Дипломат напомнил о предложениях согласовать зоны деэскалации в Сирии, которые Москва делала американской стороне.

«Продолжаем работу, но пока реакция Вашингтона недостаточно конструктивная. Поэтому произошедшее вчера имеет негативный эффект и на ситуацию «на земле», и на политические аспекты развития в Сирии и вокруг нее», — заключил Рябков.

Со своей стороны Россия «продолжает настаивать на том, чтобы в полном объеме реализовать концепцию зон деэскалации в том виде, как она была разработана и сформулирована в Меморандуме от 4 мая».

Ранее стало известно, что коалиция во главе с США нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе. Удар, нанесенный коалицией во главе с США, в Совфеде назвали «актом агрессии» и прямым вступлением коалиции в открытый военный конфликт в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ВВС США нанесли авиаудар по отряду сирийской армии, который состоял из 60 бойцов при артиллерии и ПВО. Отряд находился в районе КПП Ат-Танф вблизи сирийско-иракской границы.

Этот КПП находится под контролем американских войск, иорданцев и сил сирийской оппозиции. Данная зона в Сирийской пустыне рассматривается Вашингтоном, как «зона избежания конфликтов».