Москва, 7 июня, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Цены на нефть 7 июня остаются на негативной территории после публикации противоречивых данных от Американского института нефти (API), которые показали сильное снижение запасов нефти за прошлую неделю, но при этом такой же высокий рост запасов бензина, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег Global FX Сергей Костенко.

lalabell68 Нефтяная вышка

7 июня, по его мнению, «внимание рынка будет сконцентрировано на выходе уже официальных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США».

«Нефтяные цены остаются под прессингом на фоне сомнений в том, что ОПЕК+ удастся своими мерами, направленными на снижение объёмов добычи сырой нефти, способствовать их росту», — считает Костенко.

«Если сегодня данные по запасам нефти также окажутся либо противоречивыми, либо покажут рост, то котировки нефти продолжат свое падение», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на нефть 7 июня снижаются на опасениях инвесторов относительно увеличения добычи черного золота. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,24% — до $49,99 за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшилась на 0,29% — до $48,05.

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