Великий Новгород, 7 июня, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Новгородский музей-заповедник объявил онлайн-голосование за вариант размещения памятного знака ЮНЕСКО, который предполагается установить в центре Великого Новгорода в честь 25-летия включения в Список всемирного наследия исторических памятников Новгорода и окрестностей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на сайте музея предложены четыре варианта размещения памятного знака.

Novgorodmuseum.ru Памятный знак ЮНЕСКО предлагают разместить на стене Новгородского кремля (проект)

Знак предлагают установить в виде плиты у Софийского собора, в виде таблички — у Воскресенской арки Кремля, либо предлагают нанести его прямо на стену Кремля над проездной аркой. Ещё один вариант — нанести его на парапет у пешеходного мостика, на площади Победы-Софийской.

Novgorodmuseum.ru Памятный знак ЮНЕСКО предлагают разместить на стене Новгородского кремля (проект)

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Отметим, что по данным на 7 июня в онлайн-опросе приняли участие 157 человек, при этом 19 проголосовавших (12%) не возражают против нанесения знака прямо на Кремлёвскую стену. Большинство — за место у входа в Кремль, на Софийской площади.

Novgorodmuseum.ru Вариант размещения памятного знака ЮНЕСКО — на парапете у входа в Новгородский кремль

Как ранее сообщало ИА REGNUM, памятный знак намерены торжественно открыть в рамках научной конференции «Всемирное наследие ЮНЕСКО: пути и перспективы развития ценностного потенциала памятников Северо-Запада России», которая состоится в сентябре 2017 года в Великом Новгороде.

Напомним, в Список всемирного наследия ЮНЕСКО включены 37 исторических памятников и ансамблей Великого Новгорода и окрестностей, в том числе Новгородский Детинец (Кремль), Ярославово дворище, знаменитые новгородские монастыри и средневековые церкви, включая руины церкви Благовещения на Рюриковом городище.