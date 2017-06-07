Бразилиа, 7 июня, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Расследование возглавляет прокурор республики Иван Маркс, сообщает одно из ведущих бразильских СМИ O Globo.

(сс)GDJ Деньги

Лула и Русефф по утверждению владельцев компании братьев Джозели и Уэсли Батиста, получили взятку в обмен на предоставление возможности предприятию «прокредитоваться на многие миллионы в Национальном банке экономического и социального развития (BNDES)». Деньги ими якобы были получены в 2005 году, когда Лула занимал пост президента Бразилии, а Русефф — место вице-президента.

Другое бразильское издание, O Estado de Sao Paulo приводит даже точный расклад откатов: Лула, как «старший по званию» получил 50 миллионов, Русефф — 30. Деньги, естественно «осели где-то на зарубежных счетах».

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СМИ отмечают, что для Лулы это уже пятый коррупционный процесс, но «он уже привык отбиваться от нападок, да и адвокаты у него работают четко». Тем не менее, «постоянные судебные тяжбы не улучшают шансов этого политика быть вновь избранным на пост президента страны в 2018 году».

«Тем временем и против действующего главы государства Мишела Темера Верховным Судом республики принято решение начать расследование по фактам так называемой «пассивной коррупции», а также препятствования отправлению правосудия, что рождает подозрение, что нынешнее руководство страны может и не дотянуть до истечения срока своих полномочий, определенных Конституцией, — подчеркивает O Globo.