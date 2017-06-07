Москва, 7 июня, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Российский рубль торгуется в середине недели без значимых изменений. Главной причиной этого является ожидание инвесторами итогов выборов в Парламент Великобритании, а также целая серия заседаний по денежной политике мировых ЦБ — Японии, ЕЦБ, Банка Англии, ФРС США и ЦБ РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег Global FX Сергей Костенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Скорее всего, до заседания ЦБ РФ российская валюта будет оставаться в диапазонах против евро и доллара США. Для пары евро/рубль диапазон 63.00−64.00, а для пары доллар США/рубль 56.00−57.00. Его динамика будет зависеть от итогов, указанных выше событий», — отметил эксперт.

«Позитивным для рубля остается сохранение привлекательности игры кэрри-трейд в государственных облигациях Федерального займа. Но, если ЦБ РФ понизит ставки 16 июня, то рубль на волне негативной динамики цен на нефть может развернуться вниз», — считает Костенко.

«Давление на рубль также может оказать и укрепление доллара США по итогам заседания Федрезерва на следующей неделе, на котором с высокой вероятностью будет принято решение о повышение ключевой процентной ставки», — предположил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы ЦБ РФ на 7 июня составляют 56,67 руб. за американскую валюту (повышен на 6 копеек) и 63,78 рубля за евро (понижен на 3 копейки).

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