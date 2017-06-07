Москва, 7 июня, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что в июле 2017 г. на аукционе Antiquorum в Монако будут выставлены часы президента РФ Владимира Путина, не соответствует действительности. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Это фейк», — заявил представитель Кремля.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в июле 2017 г. в Монако на аукционе будут проданы часы Patek Philippe 5208P, которыми якобы ранее владел президент РФ Владимир Путин.