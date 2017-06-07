Воронеж, 7 июня, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Участники Платоновского фестиваля пострадали в результате отмены рейсов компанией «Аэрофлот — Российские авиалинии» — с таким обвинением выступили организаторы крупнейшего культурного события в Воронеже на официальной странице фестиваля в Facebook.

Aeroflot.ru Аэрофлот

Как сообщается на страничке фестиваля в соцсети, за первые пять дней Платоновского фестиваля «Аэрофлот» без объяснения причин перенес четыре рейса. Это стало причиной того, что позже запланированного приступил к монтажу декораций Proton Theatre (Венгрия) и позже приступит Nederlands Dans Theater (NDT). Не смог вовремя вылететь из Воронежа Государственный академический театр имени Евг. Вахтангова. Действия компании организаторы фестиваля охарактеризовали как «беспрецедентный волюнтаризм».

Так, перечисляют организаторы, рейс «Аэрофлота» SU 1352, которым в 23:50 должен был вылететь из Москвы в Воронеж театр «Протон», был перенесен на 04:40 4 июня; рейс SU 1355 Воронеж — Москва 4 июня в 19:45, которым летел театр Вахтангова, перенесли на 07:05 5 июня, рейс SU 1352 5 июня в 23:50 (Москва-Воронеж) перенесен на 6 июня 5:00, а потом — на 8:55. (Театр «Протон»). Наконец, рейс SU 1352 на 6 июня в 23:50 (Москва-Воронеж) был перенесен на 7 июня 5:00, им летел Нидерландский театр танца.

Организаторы отмечают, что «на период ожидания «Аэрофлот» не предоставляет пассажирам гостиницу. Для иностранных гостей фестиваля эти рейсы — стыковочные, и для них время ожидания складывается из времени стыковки и времени переноса рейса. Результаты действий компании «Аэрофлот» — сорванные графики монтажа и репетиций участников Платоновского фестиваля, усталость артистов и технических работников театральных компаний. Несложно догадаться, как это может повлиять на впечатления гостей и участников от России, Воронежа и фестиваля».

«Мы безумно сожалеем о том, что после двух триумфальных спектаклей «Царь Эдип», которые Театр им. Евг. Вахтангова сыграл в Воронеже, его участники, а также артисты Национального театра Греции вместо часа полета были вынуждены более 7 часов ехать до Москвы в срочно арендованном автобусе. Мы сожалеем, что артисты из Венгрии, еще не ступив на воронежскую землю, с испорченным настроением ожидали ночной посадки на Воронеж в арендованном фестивалем отеле в аэропорту «Шереметьево», — говорится в заявлении дирекции Платоновского фестиваля.

Между тем, судя по комментариям под постом Платоновфеста, «Аэрофлот» переносит свои рейсы, по крайней мере по маршруту «Воронеж — Москва» и «Москва — Воронеж», чуть ли не регулярно.

«Эта тема уже обсуждается не один год… Аэрофлот экономит, по факту объединяя несколько рейсов, при этом намеренно не убирая из расписания ночной рейс. Вероятность вылететь рейсом в 23:50 невероятно мала. Причём при задержке рейса менее чем на 6 часов (в ночное время) и менее чем на 8 часов (в дневное время) гостиница не предоставляется. Все просчитано и все «законно», — написал один из комментаторов.

Здесь же жительница Воронежа опубликовала письмо «Аэрофлота» в ответ на жалобу в связи с отменой рейса 29 мая. В котором, в частности, отмена одного из рейсов объяснялась техническими причинами. А что касается предоставления гостиницы на время ожидания, то тут представители авиакомпании сослались на правило — ожидание составило менее шести часов.

Отметим, что «Аэрофлот» не раз становился ответчиком в судебных исках в связи с задержками рейсов. Так, в Твери суд взыскал с компании компенсацию в пользу пассажиров, которые из-за переноса рейса из Москвы в Париж опоздали на самолет Париж — Бордо. Житель Бердска требует с авиакомпании «Аэрофлот» 600 евро из-за переноса рейса из Праги — задержка, по словам обиженного пассажира, составила 17,5 часов, при этом гостиницу, питание людям не предоставили. Мужчина направил иск в суд, ответчик иск не признает.