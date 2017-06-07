Омск, 7 июня, 2017, 12:25 — ИА Регнум. В городе Омске рядом с садовыми товариществами «Дары Сибири» и «Любитель-4» в районе улицы Доковская обнаружены несанкционированные свалки, на которых незаконно хранятся токсичные отходы, в том числе относящиеся к высокому классу опасности.

Оnf.ru Опасная свалка в Омске

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 июня, в следственном управлении СКР по Омской области, ведомство организовало по информации о загрязнении почвы токсичными отходами доследственную проверку.

«В ходе проверки следователи намерены выяснить все обстоятельства совершения экологического правонарушения и установить ответственных лиц. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», — говорится в сообщении областного СУ СКР.

Добавим, о свалках с токсичными отходами сообщили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). В мае совместно с представителями регионального Минприроды и администрации Омска они провели рейд по территории бывшего садового товарищества в районе улицы Доковская, расположенной рядом с садовым некоммерческим товариществом «Дары Сибири». В ходе осмотра насчитали порядка десяти стихийных свалок твердых коммунальных и строительных отходов. На одной из аллей общественники зафиксировали предположительно нефтяной сорбент — материал, применяемый для сбора нефти и нефтепродуктов. По словам народофронтовцев, такие отходы относятся к высокому классу опасности и наносят непоправимый ущерб окружающей среде, загрязняя почву и грунтовые воды. Их нужно обезвреживать, а затем подвергать захоронению на специализированных полигонах.

По информации собственников садоводческих участков, мусорная свалка весной и летом подвержена возгораниям. В этом году садоводам уже приходилось тушить несколько очагов. Садоводы рассказали, что свалка начала активно разрастаться в течение последних пяти лет, когда соседнее с «Дарами Сибири» садоводческое товарищество официально ликвидировали.

Несанкционированная свалка также была обнаружена на территории, расположенной рядом с садовым некоммерческим товариществом «Любитель-4». По словам садоводов, отходы сюда привозят расположенные неподалеку овощебазы и промышленные предприятия. Также владельцы садовых участков пожаловались на случаи сброса химически активных веществ в местный пруд.

«Когда наша мониторинговая группа приехала на территорию садоводческого товарищества «Любитель-4», управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации Омска проводило рекультивацию мусорной свалки. По словам представителей управления, ведомство начало комплекс мероприятий неделю назад», — прокомментировал активист ОНФ Евгений Герасименко.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, ежегодно в Омской области объем твердых коммунальных отходов от населения и предприятий, не сдающих государственные формы отчетности, составляет 1,2 млн тонн. Наибольший объем ТКО — 0,6 млн тонн — образуется на территории города Омска. Это 50% от общего объема образования ТКО в регионе.