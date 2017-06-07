Москва, 7 июня, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Торги на фондовых, валютных и сырьевых площадках сегодня, 7 июня, проходят в вялотекущем режиме, хотя продажи все же преобладают, что неудивительно, учитывая ряд важных для мировых рынков событий, которыми насыщена вторая половина торговой недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.

Ed Schipul Буровая установка

По его мнению, «пытаясь противостоять внешнему негативу, российские индексы демонстрируют восходящий уклон с оглядкой на небольшое восстановление цен на нефть накануне вечером».

«Однако хрупкий оптимизм отечественных игроков может совсем скоро сойти на нет, поскольку откат черного золота не получил продолжения, и котировки дали обратный ход, не успев обосноваться над барьером 50 долларов за баррель», — отметил Диргин.

«Ситуация с изоляцией Катара уже практически не оказывает влияния на цены, которым движет фундаментальная картина рынка. 6 июня Управление энергетической информации США подтвердило, что излишек запасов сохраняется», — сказал эксперт.

«В краткосрочной перспективе влияние на поведение нефтетрейдеров окажет отчет Минэнерго о запасах энергоносителей. Данные API указали на сокращение запасов свыше 8 млн баррелей, но это не оказало поддержки ценам, поскольку запасы бензина неожиданно выросли на 4 млн баррелей. Если 7 июня будет наблюдаться аналогичная картина, Brentне сможет закрепиться над уровнем 50», — считает Диргин.

«В этих условиях потенциал роста рубля видится ограниченным. Доллар торгуется с небольшим повышением, но пока не в силах побороть локальное сопротивление в районе 56,70 рубля. Но если нефть останется под давлением, а в ходе завтрашнего выступления Коми даст показания, подтверждающие связи Трампа с Москвой, доллар с легкостью способен преодолеть уровень 57 рублей», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня мировые цены на нефть снижаются на опасениях инвесторов относительно увеличения добычи черного золота. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,24% — до $49,99 за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшилась на 0,29% — до $48,05.

Читайте также: «Нефть восстанавливается»