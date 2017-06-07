Москва, 7 июня, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Совершив теракты в мавзолее Хомейни, считающемся мусульманской святыней, и в парламентском комплексе Тегерана, боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесли Ирану смертельное оскорбление. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Не сомневаюсь, что в ответ последует удар страшной силы. Иран — это не Западная Европа, чтобы спускать подобные оскорбления. Это — восток, и здесь совсем другие счеты», — отметил парламентарий.

Иран входит в число немногих стран, реально противостоящих ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее его потенциал в этой борьбе на сегодняшний день задействован далеко не в полной мере, полагает сенатор.

«После этих терактов ситуация должна измениться. Террористы ‑ и довольно скоро — еще пожалеют о содеянном», — считает Клинцевич.

По данным агенства Tasnim, в мавзолей через западный вход ворвались несколько вооруженных лиц и устроили беспорядочную стрельбу. Затем один из них устроил взрыв, второй нападавший был убит сотрудниками служб безопасности. Также задержана участвовавшая в нападении женщина. Агентство Mehr сообщило, что рядом с мавзолеем было обезврежено взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что четыре вооруженных человека открыли стрельбу в здании парламента Ирана.