Маунтин-Вью, США, 7 июня, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Во время презентации Илон Маск подтвердил информацию о том, что компания отказалась от планов построить электрокроссовер на шасси Model 3. В его основе будет лежать совершенно новая платформа. Глава Tesla также сообщил, что по его ожиданиям новая машина будет более популярной, чем Model 3.

Teslarati.com Tesla model Y

Electrek пишет, что судя по тизеру, Tesla все-таки попробует сделать машину без боковых зеркал. Компания хотела реализовать это еще на Model 3, но законодательство большинства стран пока не разрешает продавать такие автомобили.

Издание напоминает, что ранее Илон Маск сообщил — новая платформа будет готова к производству в конце 2019 года или в 2020 году.

Также руководитель Tesla заявил, что компания намерена отказаться от архитектуры 12-вольтовых аккумуляторов, в автомобиле будет новый источник питания. Также будет сокращена общая длина проводки и упрощен производственный процесс.

Маск планирует ввести совершенно другую, более автоматизированную производственную линию для Model Y. Он сказал, что эта производственная линия будет сопоставима с лучшими линиями в отрасли и в то же время она будет чем-то новым.