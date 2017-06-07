Пекин, 7 июня, 2017, 12:21 — ИА Регнум.

Пекин «решительно против» доклада оборонного ведомства США о вооруженных силах Китая, действующих на искусственных островах в Южно-Китайском море, сообщает Associated Press.

Синьхуа Хуа Чуньин, Представитель МИД КНР

С таким заявлением выступила 7 июня Хуа Чуньин, официальный представитель МИД КНР на пресс-конференции, в рамках которой она отметила, что в докладе Пентагона сделаны «безответственные замечания», а также проигнорирован ряд фактов.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства КНР, Китая является силой, обеспечивающий мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и по всему миру.

Несмотря на то что Хуа не стала комментировать возможные военные базы КНР за рубежом, она подчеркнула, что Китай и Пакистан — одна из стран, в которых Пекин может обзавестись военной базой, — являются близкими друзьями, которые поддерживают взаимовыгодное сотрудничество в различных областях.

Напомним, Исламабад и Пекин наращивают экономическое и военное сотрудничество. В частности, одним из его аспектов стал проект Китайско-пакистанского экономического коридора, входящего в масштабный экономический проект КНР создания «Нового шелкового пути».

Два государства также договорились об укреплении военного сотрудничества и проведении совместных учений. Более того, страны ежегодно с 2011 года проводят учения «Шахин».