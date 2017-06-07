Калуга, 7 июня, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Просроченным кефиром и старым хлебом кормили детей в Виньковской начальной общеобразовательной школе Ферзиковского района Калужской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе районной прокуратуры 7 июня.

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Согласно СанПиН, пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками недоброкачественности не допускаются к реализации в образовательных учреждениях. По результатам проверки прокурор района возбудил в отношении директора школы дело об административном правонарушении.

Управлением Роспотребнадзора по Калужской области директор школы привлечен к административной ответственности и оштрафован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в 9 калужских садах детей также кормили некачественными творогом и сметаной. Молочная продукция неизвестного производителя не соответствовала требованиям по жирно-кислотному составу и не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья детей.