Вашингтон, 7 июня, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Санкции против России из-за якобы вмешательства в ход президентских выборов в США могут быть рассмотрены в Конгрессе США до пятницы, 9 июня, пишет Politico.

(сс) UpstateNYer Здание Конгресса США

По данным издания, меры против России вынесены на голосование одновременно с голосованием по санкциям против Ирана.

«Мы либо сделаем это во время голосования по иранским санкциям, либо России будет посвящен отдельный день», — заявил сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм.

Он отметил, что для голосования по России он предпочел бы отдельное голосование. Грэм является главным инициатором новых санкций наряду с сенаторами Джоном Маккейном и Чаком Шуммером.

Если санкции по поводу якобы вмешательства России в выборы будут приняты отдельным законом, президенту США Дональду Трампу впоследствии будет сложнее их отменить, уточняет издание.

Ранее в Сенате пытались ввести санкции, однако глава комитета по международным делам Боб Коркер отложил рассмотрение этого вопроса до появления итогов расследования, которое проводится в двух палатах конгресса.