Сочи, Краснодарский край, 7 июня, 2017, 12:03 — ИА Регнум. «Сочи. Началась жара. и снова завонял мусор со свалки на Транспортной. причём зловоннее, чем в прошлом году. просто жесть. ПОЗОР, Вам, товарищи, ответственные за утилизацию мусора.(авторская орфография и пунктуация сохранены — ИА REGNUM)», — пишет интернет-сообщество в группе «Жесть Краснодара».

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Действующая схема обращения с ТБО в Анапе на Кубани себя изжила

Между тем проблемой вывоза годами копившихся отходов в мэрии города уже озаботились. Как раз в начале курортного сезона вывозить ТБО начали с мусороперерабатывающего завода. Даже ускоренными темпами для того, чтобы вывезти весь мусор, объем которого на сегодня, по различным оценкам, на территории ООО «ТСМ» составляет до 30 тыс. тонн, потребуется 1,5 месяца.

В настоящее время задействованы десять машин грузоподъёмностью 35 тонн. В дальнейшем их количество будет увеличиваться.

«Сейчас такой вид транспорта в городе дефицитный. В Сочи просто не производятся работы, где необходимы тонары таких объемов. Поэтому эти машины идут к нам из Краснодарского края, Ростовской области. Мы хотим сформировать группировку до 40 машин. И вывозить порядка 800 тонн в сутки», — уточнил заместитель главы Сочи Юрий Паламарчук.

Принимать вывозимый с завода ТБО мусор будут на полигоны в Абинске и станице Ленинградской. Соответствующие договоры уже заключены.

Как пояснили ИА REGNUM в мэрии курортного города, сейчас по решению суда ввоз нового мусора на завод запрещен. За исполнением решения следят судебные приставы, которые круглосуточно дежурят на объекте.

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Подобная ситуация складывалась и в 2016 году. Горы мусора на заводе накопились из-за резкого роста туристического потока в Сочи — почти на 40%. Соответственно, увеличилось и количество отходов. Как отметили в мэрии, улицы города оставались чистыми, мусор с контейнерных площадок вывозился по графику. Но мусоросортировочный комплекс оказался не готов к таким объёмам. Вторая причина — летом из-за высоких температур для большегрузов были закрыты федеральные дороги. А именно на таких машинах и транспортируют на полигоны в другие города Краснодарского края брикеты с мусором после сортировки. После решения Хостинского районного суда о ликвидации нарушений природоохранного законодательства на заводе с предприятия ежесуточно вывозилось не менее 1000 тонн отходов. Специалисты заявляли тогда, что накопившийся на курорте мусор будет полностью вывезен в течение двух месяцев.

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С ростом туристов в Сочи в три раза увеличилось количество мусора

Напомним, мусоросортировочный комплекс был построен в Сочи в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года. Первоначальный инвестор — компания «Тоннельный отряд-44» — была признана судом банкротом, а новые акционеры отказались от дальнейшей реализации проекта.

Вопрос о строительстве в олимпийской столице современного мусороперерабатывающего завода с повестки дня не снят. Он будет рассмотрен в конце июня — начале июля на большом совещании министерств и ведомств РФ, администрации края и города. Город вошёл в число территорий, где на федеральные средства — за счёт так называемого зеленого тарифа — будут построены современные мусороперерабатывающие предприятия по опробованной в Европейском союзе и фирмой «Хитачи» технологии. Всего по проекту «Чистая страна» должны появиться четыре завода в Московской области, один в Татарии и один в Сочи.

«Чтобы войти в число пилотных территорий, мусоропереработка на которых финансируется из федеральных средств за счет «зеленого тарифа», нам в Сочи и Краснодарском крае придётся подготовить все свои аргументы и соображения, касающиеся не только мусоропереработки, но и перспективы введения в строй новых мощностей по очистке морских и речных вод», — отметил депутат Государственной думы Константин Затулин.

В мае 2017 года губернатор Краснодарского края заявлял, что сейчас в регионе прорабатываются варианты системного решения проблемы несанкционированных свалок. На территории края планируется создать 11 мусороперерабатывающих комплексов.

В 2016 году на Кубани было выявлено 55 несанкционированных свалок и мест захламления твердыми бытовыми отходами земель сельскохозяйственного назначения на площади 53,24 га.