Вильнюс, 7 июня, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Члены Сейма Литвы одобрили выводы специальной комиссии, которая предлагает начать в отношении Миндаугаса Бастиса процедуру вынесения вотума недоверия, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 июня. Парламентарии еще должны будут решить, обращаться ли в Конституционный суд, чтобы начать эту процедуру.

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В ходе голосовании выводы комиссии единодушно поддержали либералы, консерваторы, представители смешанной группы членов Сейма, большая часть крестьян (двое крестьянин воздержались). Девять социал-демократов голосовали против, а шестеро воздержались. Против был один член ИАПЛ-СХС, трое воздержались.

Председатель специальной комиссии Агне Ширинскене, представившая выводы, подчеркнула, что Бастис отказался давать свои объяснения комиссии. Социал-демократы на заседании стали защищать своего коллегу. Представитель партии Артурас Скарджюс язвительно поблагодарил Ширинскене за «титаническую работу», знание Конституции, интерпретацию обязанностей и прав члена Сейма. «Наверно, это будет новый шаг в конституционном строе Литвы, когда называются права и обязанности члена Сейма», — пытался он иронизировать.

Социал-демократ Юозас Олекас сказал, что ситуация неоднозначная — по закону человек может не свидетельствовать против себя, а сейчас комиссия решила, что он нарушил Конституцию, потому что не давал показания комиссии. «Я считаю, что это не соответствует действительности», — добавил он. По его словам, Бастис дал все объяснения комитету по национальной безопасности и обороне, поэтому нельзя сказать, что он совсем ничего не объяснил: «Это было пять лет назад, человек может все не вспомнить».

Комиссия оценивала действия Бастиса не только в этот срок полномочий. Эксперта по конституционному праву, бывшего судью Конституционного суда, профессора Университета Миколаса Ромериса Витаутаса Синкявичюса такое утверждение комиссии ошеломило. По его словам, у присяги есть срок действия — четыре года. Так что присягу можно нарушить только действиями, которые были совершено после того, как член Сейма дает новую присягу. Но Ширинскене утверждала, что ничего непозволительного здесь не было, но Конституционный суд, если Сейм решит к нему обратиться, представит более обширные выводы по этому вопросу.

Специальная парламентская комиссия предлагает начать в отношении Бастиса процедуру вотума недоверия, так как, по ее выводам, он грубо нарушил присягу и Конституцию. При этом Бастис всю вину отрицает.

Напомним, Миндаугаса Бастиса обвиняют в «измене Родины» из-за его контактов с представителями российской госкорпорации «Росатом».