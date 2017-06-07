Киев, 7 июня, 2017, 12:21 — ИА Регнум. В частности, Народная милиция ЛНР информирует, что за прошедшие сутки украинские силовики 11 раз обстреляли позиции ЛНР в населенных пунктах: Донецкий, Калиново, Фрунзе, Красный Яр, Пришиб, Желобок и Санжаровка. ВСУ вели огонь из 122-мм артустановок, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, подствольных гранатометов, стрелкового оружия.

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При этом 7 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что сегодня утром под обстрел ВСУ попали окраины г. Кировск (ЛНР). По его словам, зафиксированы попадания снарядов в жилые дома в квартале 50 лет СССР и на улице Мичурина.

«Сегодня около шести часов утра киевские силовики обстреляли жилые кварталы в центре города Кировска. Огонь велся из 122-мм гаубиц Д-30 с направления населенного пункта Новотошковка. Обстрел продолжается до сих пор, сейчас ВСУ ведут огонь по окраинам города», — сказал Марочко.

В то же время Центр по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР информирует, что глава подконтрольного Киеву Белокуракинского района изводит фруктовые сады на древесный уголь.

«На «горячую линию» МВД ЛНР позвонила жительница пгт. Белокуракино 1962 года рождения. По словам заявительницы, в начале текущего года глава Белокуракинской райгосадминистрации Сергей Иванюченко оформил на подставных лиц аренду более 500 га фруктовых садов, принадлежащих пайщикам сельхозпредприятия села Поповка. Однако, вместо организации работы в садах, Иванюченко нанял рабочих для вырубки садов, а также организовал цех по производству древесного угля. На претензии пайщиков Иванюченко не реагирует, в местной Нацполиции заявления принимать отказываются», — сообщили в МВД ЛНР.

Кроме того, НМ ДНР информирует, что за прошедшие сутки под обстрелы ВСУ попали позиции ДНР в 24 населенных пунктах республики, по которым применялись: танки, артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

«По состоянию на утро 7 июня в результате обстрелов ВСУ в поселке Трудовские Петровского района, по улице Карнавальная, повреждена кровля жилого дома; по улице Луговского поврежден газопровод. На месте повреждения ведутся необходимые восстановительные работы. В селе Таврическое, по улице Октябрьская, повреждена кровля жилого дома», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В свою очередь 7 июня спикер штаба АТО Миронович отметил, что ситуация в остается сложной. За прошедшие сутки войска ДНР и ЛНР 85 раз обстреляли позиции ВСУ, «восемь бойцов сил АТО получили ранения».

По его словам, в Чермалыке (Приморское направление) позиции ВСУ попали под огонь «из минометов калибра 120 мм и один раз из реактивных систем залпового огня».

«Также под вражеские обстрелы попадали наши укрепления вблизи Водяного, Широкино, Гнутово, Тарамчука, Павлополя, Новотроицкого и Марьинки. Там противник в основном использовал стрелковое оружие, гранатометы, на некоторых участках — 82-мм минометы и вооружения БМП», — сказал Миронович.

Он сообщил, что в районе Торецкого (Донецкое направление) войска ДНР обстреляли украинские позиции «из ствольной артиллерии калибра 122 мм, 120-мм минометов, танковых пушек и средств поражения меньшей мощности». При этом под артобстрел ДНР попали жилые кварталы Новолуганского (Светлодарская дуга).

«Около 18.30 часов противник нанес огневое поражение по жилому сектору поселка Новолуганское из зенитной установки ЗУ-23−2. В результате обстрела полностью сгорела деревянное приусадебное строение во дворе по улице Космонавтов. На улице Мичурина повреждены две хозяйственные постройки, забор, крыша жилого дома. А на улице Сергиенко почти разрушена конюшня и убит домашний скот. К счастью, никто из местных жителей не пострадал», — уточнил Миронович.

Подполковник отметил, что на Луганском направлении войска ЛНР чаще всего использовали оружие против украинских войск — 32 раза. В частности, в районе Крымского и Новотошковского противник «совершили несколько мощных обстрелов из 120-мм минометов и мощных артиллерийских систем калибра 122 и 152 мм».

«Под минометные обстрелы также попали воины ВС Украины, которые держат оборону возле Новоалександровки, Трехизбенки, Попасной Троицкого, Катериновки и Новозвановки», — подчеркнул Миронович.

«В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих и гражданского населения …, командиры подразделений принимали решения на адекватное открытие ответного огня», — впервые за несколько дней подряд 93-я бригада ВСУ сообщила об «ответке» ЛНР в районе Крымского.

Напомним, 2 июня 93-я отдельная гвардейская механизированная Харьковская бригада ВСУ сообщила, что улучшила свое тактическое положение, продвинувшись вперед на расстояние 1,5 км, ближе к Бахмутской трассе (в направлении Желобка и Донецкого). Украинские военные оборудовали новые опорные пункты. Занятие новых позиций позволило украинским силовикам взять под огневой контроль участок Бахмутской трассы. В свою очередь 5 июня пресс-служба Народной милиции ЛНР проинформировала, что войска ЛНР по-прежнему контролирует участок автотрассы Т-1303 Луганск-Лисичанск («Бахмутка»).

"Продолжается распространение украинскими СМИ ложной информации о продвижении подразделений ВСУ в сторону населенных пунктов Желобок и Фрунзе на полтора километра и взятии под контроль участка Бахмутской трассы. Об этом уже сообщалось 2 июня текущего года многими украинскими информагентствами. К сожалению, поток лживой информации не прекратился и сегодня. Украинские подразделения с января 2015 года находятся на своих позициях (в районе «Бахмутки») и места их дислокации не изменились», — заверили в НМ ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2016 года в Минске представители ДНР и ЛНР на встрече участников Контактной группы парафировали подписанное представителями России, ОБСЕ и Украины рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех пилотных участках: у Петровского (ДНР), Золотого, Станицы Луганской (ЛНР). Для каждого из участков определена зона отвода: не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. Как прогнозировалось, в дальнейшем участники Контактной группы в Минске согласуют новые участки для взаимного отвода сил и средств от линии соприкосновения. Разведение сил состоялось в районе Петровского (7 октября) и Золотого (1 октября). У Станицы Луганской отвод был сорван более 40 раз.