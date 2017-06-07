Киев, 7 июня, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Активы еще 45 банков Украины выставлены на продажу, сообщает 7 июня пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Нацбанк Украины

Согласно сообщению, на продажу выставлены активы стоимостью 5,93 млрд гривен ($230 млн), из которых 95,5% составляют права требования по кредитам, а оставшаяся доля — это основные активы банков.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 года на Украине были ликвидированы около сотни банков. Таким образом, на конец мая в стране оставалось 90 банков. По словам председателя ФГВФЛ Константина Ворушилина, в ближайшее время банкротства «супербольших банков» не ожидается.

Напомним, долг государства перед банками достаточно внушительный, и он продолжает расти — на данный момент правительство Украины задолжало банкам $25,81 млрд. Причем 55% из этой суммы принадлежит Национальному банку Украины.

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