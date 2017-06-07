Ярославль, 7 июня, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Комиссия по этике ярославского городского политсовета партии «Единая Россия» приняла решение вынести замечание депутатам муниципалитета, которые не стали голосовать за лишение полномочий экс-председателя гордумы Павла Зарубина. В том числе замечание предложено сделать и самому Зарубину, который проголосовал против лишения себя статуса депутата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к партии.

City-yaroslavl.ru Павел Зарубин

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 мая муниципалитет лишил полномочий Зарубина из-за недостоверных сведений в декларации за 2015 год — он не указал право пользования гаражом. Фракция «Единая Россия» приняла решение о консолидированном голосовании по этому вопросу — за лишение полномочий. Однако 5 депутатов, входящих во фракцию, не стали этого делать. Это сам Зарубин, Сергей Выржиковский, Владимир Ермолин, Дмитрий Кузьмин (последний входит во фракцию, но не является членом партии).

По данным источника ИА REGNUM, на заседании комиссии звучали предложения исключить Зарубина из партии. Однако большинство членов решили ограничиться замечанием для всех провинившихся.

Решение о вынесении партийного наказания может принять только городской политсовет, комиссия по этике лишь рекомендует, как реагировать на нарушение партийной дисциплины. Сам Павел Зарубин отказался комментировать эту ситуацию, сказав лишь, что «голосовать за лишение себя депутатских полномочий — это абсурд, не хотелось бы, чтобы наша партия превращалась в театр этого абсурда».