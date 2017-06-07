Москва, 7 июня, 2017, 11:48 — ИА Регнум. Законопроект о «черных списках» авиадебоширов Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

(сс) gustavmelin0 Cамолет

Поправками предлагается предоставить перевозчику право отказать пассажиру в продаже билетов, если он внесен «данным перевозчиком» в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена.

Основания для включения в реестр

Включение в реестр будет осуществляться на основании вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания за совершение такого административного правонарушения, как невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна, либо на основании вступившего в законную силу приговора суда, решения суда апелляционной инстанции, определения суда кассационной инстанции о признании лица виновным в совершении на борту воздушного судна хулиганства или совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств (перевозчик обязан исключить пассажира из реестра по истечении одного года с даты вступления в законную силу этих актов).

При этом перевозчик обязывается в письменной форме уведомлять пассажира о внесении его в реестр, а также о случаях, при которых ему не может быть отказано в заключении договора воздушной перевозки.

Пассажир сможет обжаловать в судебном порядке решение о включении его в реестр.

Исключения

Законопроект предусматривает ряд исключений, авиадебоширу не смогут отказать в перелете, если документально подтверждается, что единственным способом транспортного сообщения является воздушная перевозка при: возвращении в РФ, в случае административного выдворения за пределы РФ, депортации или реадмиссии. Также билет дебоширу продадут в случае его направлении к месту лечения или обратно, а также если он сопровождает инвалидов или лиц с ограничениями жизнедеятельности к месту лечения или обратно. Исключение составит также направление к месту погребения члена семьи или близкого родственника, или обратно. Все эти основания авиадебоширу предстоит доказывать и представлять соответствующие документы.

Права командиров

Командир воздушного судна получает право передать правоохранительным органам дебоширов — «лиц, которые на борту судна совершили деяния, содержащие признаки административного правонарушения» — по прибытии воздушного судна на ближайший аэродром.