Ростов-на-Дону, 7 июня, 2017, 11:47 — ИА Регнум. В Ростовской области продолжается расследование уголовного дела по факту массового отравления шаурмой в Новочеркасске. Число жертв сальмонеллеза достигло уже 36 человек. В местной инфекционной больнице находится, в том числе, трое детей. Как сообщили ИА REGNUM 7 июня в региональном минздраве, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ван Гог. Палата больницы

В ведомстве уточнили, что в течение трёх дней в лечебницу обратились жители казачьей столицы. У них были все признаки инфекционного отравления. По линии регионального управления Роспотребнадзора поступила информация о том, что у пациентов обнаружен сальмонеллёз.

Также в надзорном ведомстве уточнили, что учреждение малой формы торговли — павильон «Шаурма на углях» — расположено на улице Троицкой. Деятельность индивидуального предпринимателя уже год не проверялась, так как на Дону действует «мораторий» на проверки малого бизнеса.

6 июня в ходе расследования уголовного дела в киоске были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства. Неизвестно, из каких продуктов изготавливалась та самая шаурма. Этот ларёк сейчас закрыт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее было известно о 22 пострадавших жителях Дона. Все они посетили точку быстрого питания 5 и 6 июня. По данному факту уже заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».