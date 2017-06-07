Вильнюс, 7 июня, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы с 14 июля по 18 августа 2017года не будет работать Вильнюсский аэропорт. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 7 июня, в дирекции.

Teekkari Вильнюсский аэропорт

Большинство рейсов будет направлено в Каунас. Подсчитывается, что во время реконструкции число рейсов в Каунасском аэропорту увеличится на 20−27 рейсов в сутки — до 94−115. Планируется, что в час-пик число рейсов в Каунасском аэропорту с 3−5 в час вырастет до 12−15.

После того, как вильнюсские рейсы будут перенесены в Каунас, сотрудникам Центра управления полетами Каунасского аэродрома на расстоянии будут помогать сотрудники Центра управления полетами Вильнюсского аэродрома.