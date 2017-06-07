Бишкек, 7 июня, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Киргизстанские мукомольные предприятия выступают категорически против возвращения налога на добавленную стоимость на завозимое из-за рубежа зерно. Об этом заявил вице-президент Союза предпринимателей Киргизии Замир Шаиков, выступая на пресс-конференции.

Ван Гог. Урожай в Провансе

«В 2015 году государство освободило от уплаты НДС при импорте зерна отечественных производителей муки. Это помогло возобновить работу более 30 предприятий. Сейчас депутаты вновь хотят повторить события двухлетней давности. Если НДС вновь введут, то все мукомольные комбинаты закроются. Более 20 тысяч людей останутся без средств к существованию», — подчеркнул он.

Также Замир Шаиков отметил, что после присоединения Киргизии к ЕАЭС рынок страны оказался перенасыщен российской и казахстанской мукой. Из-за этого 56 местных компаний-импортеров закрылись и вынуждены были приостановить работу еще 20 киргизстанских мукомольных комбинатов. Остальные работают лишь на 30% — 40% от полной производственной мощности.

ИА REGNUM напоминает, что ранее киргизские мукомолы неоднократно жаловались на то, что открытие таможенных границ после вступления в Евразийский экономический союз привело к росту импорта более дешевой казахстанской муки и простою мукомольных предприятий Киргизии.

Отметим также, что киргизстанские предприниматели при производстве муки зачастую смешивают импортное зерно с местным, которое имеет очень низкий уровень клейковины. По этой причине местная мука пользуется меньшим спросом по сравнению с казахстанской и российской.