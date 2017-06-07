Рочестер, США, 7 июня, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Американские ученые выяснили, что если поддерживать существование мышечных стволовых клеток, то можно справиться с возрастной атрофией мышц. Материал об этом опубликован на сайте EurekAlert.

RyanMcGuire Сила мышц

Исследователи из Медицинского центра Университета Рочестера обнаружили, что потеря мышечных стволовых клеток является основной причиной снижения мышечной массы. Это противоречит существующей теории, согласно которой возрастное сокращение мышц вызвано потерей двигательных нейронов.

Ученые провели эксперимент. Они удалили у лабораторных мышей стволовые клетки, не повреждая при этом двигательные нейроны. В результате потери клеток произошла быстрая атрофия мышечной ткани, которая началась у мышей еще в зрелом возрасте.

Такие результаты говорят о том, что возрастные изменения в мышцах не связаны с деградацией нервной ткани. По мнению ученых, их исследование убедительно доказывает, что даже для стареющих людей стволовые клетки имеют важное значение в процессе нормального поддержания мышц.

Авторы исследования надеются разработать препарат или терапию, которая может замедлить потерю мышечных стволовых клеток и возрастную атрофию мышц.