Екатеринбург, 7 июня, 2017, 11:23 — ИА Регнум. В Екатеринбурге от клещевого энцефалита скончалась 68-летняя пенсионерка, которая не была привита и не обратилась своевременно в травмпункт. Об этом на заседании городской санитарно-противоэпидемической комиссии сообщил главврач МАУ «Городской центр медицинской профилактики» Александр Харитонов.

JerzyGorecki Клещ

Он заявил, что на сегодняшний день уже зарегистрировано более пяти тысяч граждан обратились в травмпункты Екатеринбурга по поводу присасывания клеща, из них 793 дети. Он подчеркнул, что 1 668 случаев укусов клещей произошло в черте города, и это является спецификой последних лет.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что по состоянию на 5 июня 2017 года в Свердловской области зарегистрировано более 13 тысяч пострадавших от присасывания клещей, из них 2735 — дети. Госпитализировано с предварительным диагнозом клещевой энцефалит 58 свердловчан, у пяти человек диагноз подтвердился. С предварительным диагнозом клещевой иксодовый боррелиоз госпитализировано 148 человек и у 47 свердловчан он лабораторно подтверждён.

В управлении надзорного ведомства также сообщили, что уже акарицидная обработка была проведена на территории свыше семи тысяч гектаров и это 78% от запланированного объёма работ. Всего в Свердловской области будет обработано девять тысяч гектар лесопарковых и парковых зон.

В пресс-службе управления здравоохранения города Екатеринбурга отметили, что в 2016 году случаев смерти от клещевого энцефалита зарегистрировано не было. А в 2015 году, по данным Горздрава, было два летальных случая в городе — умерли пациенты 72-х и 53-х летнего возраста, оба они были не привиты и не обратились своевременно за помощью.

Напомним, что в Свердловской области смертность от клещевого энцефалита снижается из года в год. Так, в 2013 году от этой инфекции погибли семь человек, а в 2014 году было зафиксировано три летальных случая.