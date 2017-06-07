Донецк, 7 июня, 2017, 11:39 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 6 июня, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии 11 раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 60 раз, сообщают 7 июня СМИ народных республик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили 11 раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по селам Пришиб, Желобок, Санжаровка, пгт Донецкий, Калиново и Фрунзе.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм и артиллерийские снаряды калибра 122 мм, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС, подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 60 раз. Под огнем оказались 24 населенных пункта.

Украинской артиллерией был поврежден один дом в поселке Трудовские, еще два дома в Александровке. Также снарядами ВСУ был пробит газопровод в Трудовских, что привело к возгоранию газа, авария своевременно ликвидирована.

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По данным Украины, восемь солдат ВСУ были ранены. «Штаб АТО» зафиксировал 85 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Широкино, Марьинки, Водяного, Гнутово, Тарамчука, Чермалыка, Павлополя, Новотроицкого.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Каменки, Верхнеторецкого, Новгородского, Новолуганского, Троицкого, Зайцево, Крымского, Новотошковского, Станицы Луганской, станции Донец, Новоалександровки, Попасной, Трехизбенки, Катериновки, Новозвановки.

Напомним, между Украиной и республиками третий год длится гражданская война, развязанная украинскими войсками. Несмотря на подписанные Минские соглашения, Киев не планирует мирного урегулирования конфликта, каждый раз подтягивая все новые вооружения в зону боевых действий в Донбассе.

Минские соглашения подразумевают прекращение огня обеими сторонами конфликта, отвод тяжелой техники от линии фронта и начало мирного урегулирования конфликта. Однако для Киева это также означает проведение конституционной реформы, что де-факто приведет к смене власти, вследствие чего Украина всячески саботирует выполнение договоренностей.