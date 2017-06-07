Берлин, 7 июня, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Хипстер-нацисты собирают деньги, чтобы предотвратить спасение беженцев в Средиземном море, передает 7 июня Der Westen.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Хипстер-нацисты, или нипстеры, — это движение неонацистов, примкнувших к хипстеркой субкультуре, которое набирает популярность в некоторых странах ЕС, особенно в Германии.

Они являются сторонниками крайне правой идеологии и выступают против принятия беженцев и предоставления им убежища в странах ЕС.

Недавно из СМИ и Facebook стало известно, что нипстеры собирают деньги, чтобы препятствовать работе спасательных операций в Средиземном море, где еженедельно тонут около ста беженцев, держащих путь в Италию.

Как утверждают немецкие СМИ, они собрали уже около €60 тыс.

В начале мая 2017 года небольшие группы неонацистов встретились в Италии, чтобы начать свои «приключения» по срыву спасательных операций.

Как сообщил представитель организации «SOS Mediterranee» в Twitter, 12 мая произошла первая «атака» нипстеров: четыре активиста пытались ночью помешать проведению операции по спасению беженцев.

Однако сотрудники итальянской береговой охраны пришли на помощь. Как именно хипстер-нацисты пытались помешать спасателям — не уточняется.

На их странице в Facebook сказано, что сейчас у активистов более €60 тыс., которые они хотят потратить на покупку катера, чтобы продолжать препятствовать спасению беженцев.