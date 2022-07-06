Чувашия поднимает налог на машины, яхты и самолёты: новые ставки
Чебоксары, 7 июня, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Чувашия определилась с новыми ставками транспортного налога. Наибольший рост коснётся легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил, мотоциклов и снегоходов. Также транспортный налог возрастёт на водные и воздушные средства. Повышение не затронет только грузовые машины. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в Госсовет Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Законопроектом предусмотрена индексация налоговых ставок по транспортному налогу по отдельным категориям транспортных средств на коэффициент 1,207, что власти объясняют индексом потребительских цен за два года: в 2015 году он составил 114,3%, в 2016 году — 105,6%. В Минфине Чувашии посчитали, что в результате в бюджет дополнительно поступит 70,4 млн рублей.
Согласно проекту, в зависимости от вида транспортного средства рост составит от 16% до 23%. Примечательно, что подорожание не коснётся наиболее мощных (а значит — самых дорогих) легковых машин, основную налоговую нагрузку в связи с повышением понесут владельцы легковушек мощностью менее 150 лошадиных сил (л.с.). Так, за железного коня мощностью до 100 л.с. транспортный налог возрастёт с 13 до 16 рублей за л.с. (или 23,1%), от 100 до 150 лошадиных сил — с 23 до 28 рублей (рост 21,7%).
Транспортный налог на автобусы, мотоциклы и мотороллеры возрастёт в среднем на 20%, на катера, лодки, самолёты, вертолёты и другие воздушные суда — на 20−21%, яхты, парусно-моторные суда — на 21%, снегоходы и мотосани — примерно на 22%.
Законопроект будет рассмотрен на сессии Госсовета Чувашии 8 июня. Ранее заявлялось, что новую налоговую ставку планируется ввести в действие в 2019 году. Напомним, глава Минфина Чувашии Светлана Енилина отмечала, что «почти 65% легковых автомобилей принадлежат физическим лицам, и мощность двигателя составляет до 100 лошадиных сил».
«При повышении ставок с 13 до 16 рублей на одну лошадиную силу увеличение налога составит 261 рубль в год. И срок уплаты налога по новым налоговым ставкам наступит в 2019 году», — сказала Светлана Енилина, заявив, что «даже при индексации ставок транспортный налог в Чувашской Республике сохраняется ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу».
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Наименование объекта налогообложения
Налоговая ставка, рублей
Рост
Проект
2017 г.
16
13
23,1%
28
23
21,7%
50
50
-
75
75
-
150
150
-
6
5
20%
14
12
16,7%
33
27
22,2%
30
25
20%
65
54
20,4%
25
25
-
40
40
-
50
50
-
65
65
-
85
85
-
19
16
18,8%
22
18
22,2%
45
37
21,6%
36
30
20%
80
66
21,2%
105
87
20,7%
157
130
20,8%
89
74
20,3%
185
153
20,9%
80
66
21,2%
89
74
20,3%
74
61
21,3%
737
611
20,6%