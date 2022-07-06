Чебоксары, 7 июня, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Чувашия определилась с новыми ставками транспортного налога. Наибольший рост коснётся легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил, мотоциклов и снегоходов. Также транспортный налог возрастёт на водные и воздушные средства. Повышение не затронет только грузовые машины. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в Госсовет Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM В центре Чебоксар

Законопроектом предусмотрена индексация налоговых ставок по транспортному налогу по отдельным категориям транспортных средств на коэффициент 1,207, что власти объясняют индексом потребительских цен за два года: в 2015 году он составил 114,3%, в 2016 году — 105,6%. В Минфине Чувашии посчитали, что в результате в бюджет дополнительно поступит 70,4 млн рублей.

Согласно проекту, в зависимости от вида транспортного средства рост составит от 16% до 23%. Примечательно, что подорожание не коснётся наиболее мощных (а значит — самых дорогих) легковых машин, основную налоговую нагрузку в связи с повышением понесут владельцы легковушек мощностью менее 150 лошадиных сил (л.с.). Так, за железного коня мощностью до 100 л.с. транспортный налог возрастёт с 13 до 16 рублей за л.с. (или 23,1%), от 100 до 150 лошадиных сил — с 23 до 28 рублей (рост 21,7%).

Транспортный налог на автобусы, мотоциклы и мотороллеры возрастёт в среднем на 20%, на катера, лодки, самолёты, вертолёты и другие воздушные суда — на 20−21%, яхты, парусно-моторные суда — на 21%, снегоходы и мотосани — примерно на 22%.

Законопроект будет рассмотрен на сессии Госсовета Чувашии 8 июня. Ранее заявлялось, что новую налоговую ставку планируется ввести в действие в 2019 году. Напомним, глава Минфина Чувашии Светлана Енилина отмечала, что «почти 65% легковых автомобилей принадлежат физическим лицам, и мощность двигателя составляет до 100 лошадиных сил».

«При повышении ставок с 13 до 16 рублей на одну лошадиную силу увеличение налога составит 261 рубль в год. И срок уплаты налога по новым налоговым ставкам наступит в 2019 году», — сказала Светлана Енилина, заявив, что «даже при индексации ставок транспортный налог в Чувашской Республике сохраняется ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу».

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Наименование объекта налогообложения

Налоговая ставка, рублей

Рост

Проект

2017 г.

16

13

23,1%

28

23

21,7%

50

50

-

75

75

-

150

150

-

6

5

20%

14

12

16,7%

33

27

22,2%

30

25

20%

65

54

20,4%

25

25

-

40

40

-

50

50

-

65

65

-

85

85

-

19

16

18,8%

22

18

22,2%

45

37

21,6%

36

30

20%

80

66

21,2%

105

87

20,7%

157

130

20,8%

89

74

20,3%

185

153

20,9%

80

66

21,2%

89

74

20,3%

74

61

21,3%

737

611

20,6%