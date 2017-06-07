Москва, 7 июня, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от «Единой России» Марата Сафина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, соответствующее постановление приняла нижняя палата парламента.

(сс) Tennis-8.com Экс-депутат Марат Сафин

Полномочия Сафина прекращены с 26 мая на основании его письменного заявления.

Бывшая первая ракетка мира объяснял свое решение тем, что не может совмещать свою общественную деятельность в международных спортивных организациях с депутатской работой.

Сафин получил предложение стать советником спикера Госдумы Вячеслава Володина по спорту.

В Госдуме Сафин числится в региональной группе «Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Нижегородская область», является членом комитета Госдумы по культуре.

Впервые избрался в Госдуму в 2011 году, тогда он был зампредом комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций.