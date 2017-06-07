Вашингтон, 7 июня, 2017, 11:11 — ИА Регнум. В США конгрессмен от штата Техас Эл Грин составляет формальное обвинительное заключение, которое может положить начало процедуре импичмента президенту США Дональду Трампу, пишет газета The Hill.

(сс) UpstateNYer Здание Конгресса США

Член палаты представителей конгресса, афроамериканец Грин считает, что импичмент главе государства можно начать с расследования якобы давления Трампа на экс-главу ФБР Джеймса Коми.

Суть обвинения в том, что Трамп уволил директора ФБР, поскольку он вел расследование связей предвыборного штаба президента с якобы вмешательством России в президентские выборы в 2016 году. Грин надеется, что его начинание поддержат в конгрессе.

Издание отмечает, что шансов у Грина мало — обе палаты конгресса контролируют однопартийцы Трампа из Республиканской партии. Они поддерживают начинания Трампа несмотря на существующие разногласия.

«Факты просты и неоспоримы. Президент уволил директора ФБР, поскольку директор вел расследование связей предвыборного штаба президента с российским вмешательством в президентские выборы. Это — воспрепятствование правосудию», — цитирует конгрессмена The Hill.

Обвинения против Трампа будут представлены в конгрессе 7 июня. Ранее лишь в отношении двух президентов США были попытки импичмента, обе неудачные. Для вынесения импичмента необходим судебный процесс в палате представителей, а после — голоса двух третей сената.

Оба президента, попавшие под процедуру, были оправданы сенатом — это Эндрю Джонсон (1868 год по делу о незаконной отставке министра) и Билл Клинтон (1998−1999 годы за препятствие правосудию при попытке скрыть супружескую измену).