Казань, 7 июня, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Активисты движения «Нет мусоросжигательному заводу в Казани», которые в мае провели серию одиночных пикетов, готовят видеообращение для прямой линии Владимира Путина. Обращение планируется массовым, и в нём активисты будут просить главу государства запретить строительство завода в Казани. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила участник движения Гузель Халилова, уточнив, что мероприятие было запланировано на 6 июня, но из-за малого количества участников было перенесено.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Прямая линия с Владимиром Путиным» — ежегодная телепередача, в ходе которой президент отвечает на вопросы граждан России. В 2017 году она пройдёт 15 июня в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1» и «Россия 24», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

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Сегодня, 7 июня, по проектам строительства мусоросжигательных заводов Казани, Москвы и Подмосковья завершается первый этап конкурсного отбора. По данным оператора АО «АТС», на 10:40 мск 7 июня число поданных заявок не изменилось: четыре на московские проекты и одна на проект в Татарии. С 8 по 15 июня из уже поданных заявок будут выбраны победители. Названия компаний-участников не разглашаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для татарского завода предельный объём мощности, который может быть отобран, составляет 55 МВт. Именно столько и готова предоставить компания-претендент при величине капитальных затрат 380 тыс. рублей на 1 кВт.

Строительство мусоросжигательных заводов является составной частью приоритетного проекта «Чистая страна», принятого в конце декабря 2016 года. Казанский завод активно лоббирует компания «РТ-Инвест», которая подконтрольна госкорпорации «Ростех».

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Предполагаемая мощность казанского завода — 550 тыс. тонн отходов в год. При сжигании мусора будут образовываться энергия и тепло, а оставшуюся от переработки золу планируют направлять на дорожное строительство. По данным из документации к проекту «Чистая страна», за счёт реализации инициатив к 2023 году в Казани будут достигнуты «нулевые захоронения» отходов и одновременно будут получать 2,68 млрд КВт⋅ч электроэнергии ежегодно.

Стартовая стоимость проекта в Казани — 30 млрд рублей. Известно, что разрешение на строительство компания-победитель должна получить не позднее 21 октября 2017 года. Завершить строительно-монтажные работы должны не позднее конца января 2021 года, а выйти на проектную мощность — до 1 января 2022 года.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Казани, в городе активно идёт рекультивация Самосыровской свалки, что в 2,5 км от города. Фактически она не принимает мусор с 2013 года, за время существования свалка разрослась до 29 га, достигнув в высоту 45 метров. Работы по рекультивации начались в 2016 году и обойдутся бюджетам всех уровней в 274 млн рублей. Подрядчик был отобран в рамках аукциона, и им стало ООО «Русремстрой», которое уже выполняло подобные работы в Набережных Челнах.

Именно вблизи полигона ТБО «Восточный» в Самосырово и планируют возвести новый мусоросжигательный завод. Сам полигон работает в регионе с марта 2017 года и принимает до 1 тыс. тонн мусора каждый день.